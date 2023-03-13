Країна-агресор озвучила свої вимоги до того, щоб українське зерно потрапило на світовий ринок.

Росія згодна продовжити "зернову угоду", строк дії якої закінчується 18 березня, але тільки на 60 днів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін у коментарі російським журналістам.

"Наша подальша позиція буде визначатися в залежності від реального, не на словах, а на ділі, прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, "розморожування" фінансової діяльності та постачання аміаку по трубопроводу "Тольятті-Одеса", – заявив Вершинін.

Зернова угода - останні новини

У липні за посередництва ООН і Туреччини була досягнута домовленість про безперешкодний експорт українського зерна з портів Одеської області. Угода передбачала зокрема зняття деяких обмежень на російський сількоспекспорт.

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Однією з умов роботи зернового коридору був обов'язковий огляд суден-зерновозів. На цьому наполягала російська сторона, нібито побоюючись постачання Україні зброї цими судами. Але на ділі огляд знадобився Росії тільки для того, щоб його саботувати і тим самим блокувати роботу зернового коридору.

18 березня строк дії зернової угоди закінчується. Якщо всі сторони не дадуть згоду на продовження її роботи, угода буде автоматично анульована. ООН і Туреччина закликали РФ дати згоду на продовження угоди.

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