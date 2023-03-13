Росія згодна продовжити "зернову угоду", строк дії якої закінчується 18 березня, але тільки на 60 днів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін у коментарі російським журналістам.
"Наша подальша позиція буде визначатися в залежності від реального, не на словах, а на ділі, прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, "розморожування" фінансової діяльності та постачання аміаку по трубопроводу "Тольятті-Одеса", – заявив Вершинін.
Зернова угода - останні новини
У липні за посередництва ООН і Туреччини була досягнута домовленість про безперешкодний експорт українського зерна з портів Одеської області. Угода передбачала зокрема зняття деяких обмежень на російський сількоспекспорт.
Однією з умов роботи зернового коридору був обов'язковий огляд суден-зерновозів. На цьому наполягала російська сторона, нібито побоюючись постачання Україні зброї цими судами. Але на ділі огляд знадобився Росії тільки для того, щоб його саботувати і тим самим блокувати роботу зернового коридору.
18 березня строк дії зернової угоди закінчується. Якщо всі сторони не дадуть згоду на продовження її роботи, угода буде автоматично анульована. ООН і Туреччина закликали РФ дати згоду на продовження угоди.