Судно Ince Akdeniz з більш ніж 56 тис. тоннами пшениці в даний час повертається назад в Індію з Туреччини.

Наприкінці травня Туреччина відхилила партію індійської пшениці з фітосанітарних міркувань, відправивши судно з зерном назад.

Як повідомляє timesofindia, судно Ince Akdeniz з більш ніж 56 тис. тоннами пшениці в даний час повертається назад в порт Кандала з Туреччини.

Цей крок з боку Туреччини викликав велику стурбованість серед індійських зернотрейдерів.

Турецька влада заявила, що в партії пшениці з Індії була виявлена індійська краснуха, і тому міністерство сільського та лісового господарства Туреччини відмовило їй у дозволі на ввезення.

Поки міністерства торгівлі та сільського господарства Індії не прокоментували ситуацію. Проте, офіційні особи вважають, що наявність захворювання рослин індійською краснухою може викликати серйозну заклопотаність у будь-якої країни-імпортера, хоча це рідкісний випадок щодо індійської пшениці.

Видання зазначає, що після того, як турецька влада відмовила в прийомі партії індійської пшениці через проблеми з краснухою, попит на індійську пшеницю може знизитися на міжнародному ринку. Це може спровокувати зниження цін на пшеницю в країні і за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український посол в Анкарі Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.

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