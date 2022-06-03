Посол звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна.

Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.

Про це повідомляє Reuters.

Посол також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна, які слідують транзитом через турецькі територіальні води.

Як поідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

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