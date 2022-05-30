За словами заступника міністра АПК, є великий ризик, що росіяни викрадуть і зерно нового врожаю озимої пшениці.

Росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України вже близько півмільйона тонн зерна.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Відповідно до інформації з регіонів, зокрема від елеваторів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, бачимо, що близько півмільйона тонн зерна вкрадено. Це є в усіх тимчасово окупованих областях – Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій. Зерно спрямовується або на територію Росії, перш за все з Харківської, Донецької, Луганської областей, або на територію Криму з Запорізької та Херсонської областей", – зазначив заступник міністра.

За його словами, є великий ризик, що росіяни викрадуть і зерно нового врожаю озимої пшениці, яку українські фермери успішно посіяли в мирний час восени 2021 року.

"Ми надіємося, що до початку збору, який у південних регіонах розпочнеться буквально за декілька тижнів, все-таки вдасться перемогти та деокупувати ці території, бо за інших обставин поведінка окупантів вказує на високу ймовірність просто прямих крадіжок цього збіжжя", – наголосив Висоцький.

Як раніше повідомляв УНІАН, за повідомленнями міжнародних ЗМІ, 11 травня російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

Раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від купівлі награбованого відмовилися Єгипет та Ліван.

23 травня президент Володимир Зеленський закликав світ боротися проти продажу Росією зерна, яке її військові вкрали під час війни в Україні.

Крім того, росіяни крадуть не тільки зерно, пральні машини та сковорідки. Нині рашисти вивозять ще й металопродукцію з Маріуполя.

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