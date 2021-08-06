Продавці повинні вилучити небезпечний продукт.

Після небезпечного морозива в Україні знайшли ще один небезпечний продукт. Йдеться про турецький м'який сир.

Про це повідомляє Держпродпотребслужба у Харківській області.

Відзначається, що в продукті виявили шкідливу добавку-стабілізатор. М'який сир вироблений в Туреччині та експортувався в Україну з Польщі. При цьому наголошується, що виробляє сир компанія BEL POLSKA.

У Держпродспоживслужбі закликали торгові мережі прибрати вказаний сир з продажу. При цьому дистриб'ютори сиру BEL POLSKA повинні звернутися у відомство. Водночас українським покупцям рекомендували не купувати вказаний продукт.

Читайте такожМ'ясо, молочка та риба: які фальсифікати найчастіше везуть в українські школи та магазиниЯк раніше повідомляв УНІАН, житель Сум виявив скло у звичайній ковбасі, купленій за акційною ціною в супермаркеті біля будинку. Чоловік вважає що йому пощастило - скло потрапило на зуб і він не проковтнув його.

Адміністратор супермаркету, де була куплена ковбаса, перевіривши чек і товар, повернула за нього гроші. Директор магазину переконує, що досі скарг на цей продукт не надходило. Нібито ковбасу роблять спеціально для цієї мережі супермаркетів.

Потерпілий споживач написав заяву в Службу захисту прав споживачів, прикріпивши чек і відповідні фото.

Автор: Анастасія Горбачова