У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво з продажу.

У морозиві, яке продавалося в супермаркеті відомої мережі, знайшли небезпечну для здоров'я людей речовину.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у добавці-стабілізаторі знайдено етиленоксид. Це речовина, яка використовується для дезінфекції медичних інструментів.

"До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення стосовно виявлення несанкціонованої речовини етиленоксид в добавці-стабілізаторі, що додавалась у морозиво "Mars Wrigley Confectioner", - йдеться в повідомленні.

Виробником морозива є Франція, до України його завезли Румунії, кінцевий термін використання до 31 березня 2023 року.

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У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво з продажу.

"Попереджаємо операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу терміном не більше двох робочих днів", - йдеться в повідомленні.

Етиленоксид - канцерогенна речовина, яку часто використовують для стерилізації медичного обладнання. За звичайних умов перебуває у газоподібному стані.

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Автор: Олександр Топчій