Покупець поскаржився на порушення своїх прав як споживача.

Житель Сум виявив скло у звичайній ковбасі, купленій за акційною ціною в супермаркеті біля будинку. Раніше в Житомирі чоловік знайшов у ковбасі хвіст і лапи щура.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

У коментарі журналістам Віктор розповідає, що ледь не повечеряв склом. "Виявив, коли почав відкушувати шматочок. Думав, що це кістка. Коли виймаю - скло", - говорить він, уточнюючи, що скляний камінь був розміром з горошину.

Чоловік вважає що йому пощастило - скло потрапило на зуб і він не ковтнув його.

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Адміністратор супермаркету, де було куплено ковбасу, перевіривши чек і товар, повернула за нього гроші. Директор магазину переконує, що досі скарг на цей продукт не надходило. Нібито ковбасу роблять спеціально для цієї мережі супермаркетів.

Потерпілий споживач написав заяву в Службу захисту прав споживачів, прикріпивши чек і відповідні фото.

"Якщо підтвердиться факт потрапляння небезпечного фактора в продукт споживання, то оператор ринку понесе адміністративну відповідальність, а вся небезпечна продукція буде повернута з реалізації", - пояснив заступник управління Держпродспоживслужби в Сумській області Євген Лазоренко.

Виробнику загрожує штраф, його розмір - не вище 500 гривень. У разі потрапляння потерпілого споживача в лікарню - виробник зобов'язаний би був оплатити лікування.

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Автор: Юрій Годован