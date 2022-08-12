Судно BRAVE COMMANDER завтра почнуть завантажувати 23 тис.тонн українського зерна.

У морський порт "Южний" (Одеська обл.) прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України в Facebook з посиланням на профільного міністра Олександра Кубракова.

Відзначається, що сьогодні в порт "Південний" прибуло під навантаження судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії.

Судно було зафрахтоване світовою продовольчою програмою ООН для перевезення продовольства в Ефіопію.

"З початку обговорення" зернової ініціативи "Україна розуміла свою відповідальність перед соціально незахищеним населенням країн Африки, Азії та країн Латинської Америки, яке традиційно було одним з ключових споживачів української агропродукції. Особливо це стосується допомоги тим, хто безпосередньо перебуває на межі голоду", - сказав Кубраков.

За його словами, судно BRAVE COMMANDER завтра почнуть завантажувати 23 тис.тонн українського зерна, яке буде направлено для жителів Ефіопії.

"На додаток, ми працюємо зі світовою продовольчою програмою (ООН) над тим, щоб обсяги перевезень продовольства тільки зростали. Вдячний партнерам з ООН за співпрацю. Плануємо в найкоротші терміни завантажити судно і відправити споживачам. Працюємо над тим, щоб розблоковані порти стали гарантією стабілізації гуманітарної ситуації у світі", – прокоментував міністр інфраструктури.

Зазначається, що з портів Великої Одеси вже 14 суден вирушили з агропродукцією. На їх борту понад 430 тис. тонн агропродукції.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

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