Два судна з українським зерном вийшли з портів Чорноморськ і Южний в Одеській області. Це стало можливим завдяки ініціативі "зернового коридору" в Чорному морі.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter-акаунті.
За даними відомства, з українських портів вийшли:
- судно SORMOVSKY під прапором Белізу. На його борту 3,5 тисячі тонн пшениці. Корабель прямує з Чорноморська в місто Текірдаг, Туреччина.
- корабель STAR LAURA під прапором Маршаллових островів. На його борту 60 тисячами тонн кукурудзи. Корабель випливає з південного до Ірану.
"Зерновий коридор" у Чорному морі - що відомо
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту" Чорноморськ " вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.