Перешкод корабельним караванам не виявлено.

Через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тис. тонн зерно.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу.

"З початку серпня з українських морських портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" був здійснений перехід 12 суден у Середземне море. Всього по гуманітарному коридору з морських портів було вивезено близько 375 тис.тонн зернових вантажів і продуктів харчування", – зазначив він.

При цьому Громов додав, що перешкод корабельним караванам не виявлено.

Війна в Україні та зерновий коридор:

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис.тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тис.тонн продовольства.

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