Цього року збільшаться обсяги вирощування овочів на Одещині, в центральних та західних регіонах.

Дефіциту та зростання цін на гречку в Україні цього року не буде.

Такий прогноз надав голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. За його словами, цього року збільшаться обсяги вирощування овочів на Одещині, в центральних та західних регіонах. Це вплине на зростання обсягів виробництва, а в результаті - потенційного зниження цін на овочі з борщового набору, зокрема цибулі і моркви.

"Фермери з тих регіонів, де раніше овочі не висаджували, вже готуються почати цей процес. Адже минулого року ми зіткнулись з дефіцитом моркви та цибулі, третина якої потрапляла на ринки з Херсонщини. Після збору нового врожаю наприкінці літа та восени ми очікуємо збільшення пропозиції овочів. Тоді і ціни можуть піти на спад", - зазначив Гайду.

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Також він додав, що у 2022 році українські фермери збільшили посіви гречки. Її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувались резерви.

"Підстав для зростання ціни на гречку цього року немає. Ми очікуємо, що аграрії і в 2023-му збільшать вирощування та виробництво цієї культури. Тож потреби в імпорті не буде. Скоріше за все, ціни на гречку збережуться на тому ж рівні, що й зараз", - підсумував Гайду.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, індекс інфляції в Україні сповільнилася в лютому до 24,9% у річному вимірі. Зазначається, що найбільше за рік подорожчали харчові продукти – на 31,8%, зокрема ціни на яйця зросли на 80%, на фрукти – на 75%, овочі – на 36%.

Зокрема, за даними експертів, за рік великодній кошик подорожчав на чверть.

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