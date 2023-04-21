21 квітня 2023 року Угорщина озвучила свою остаточну позицію щодо транзиту українського зерна.

Угорське зернове лобі розкритикувало урядову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, заявивши, що це призведе до дефіциту та підірве зусилля щодо стримування найвищого рівня інфляції в Європейському Союзі.

Про це заявила генеральний секретар Угорської зернової асоціації Зофія Поца, зазначивши при цьому, що Угорщині необхідно імпортувати близько 700 000 тонн фуражної кукурудзи після неврожаю торік, а Україна є дешевим постачальником, повідомляє Bloomberg.

"Наші члени в розпачі і не підтримують ніяких заборон на імпорт, насправді нам потрібен імпорт... у нас тільки що був експортний контроль, а тепер ми отримали заборону на імпорт... це важко назвати інакше, ніж дилетантством", - сказала Поца.

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Угорська зернова асоціація

Асоціація представляє переробників зерна та торговців, які виробляють все, від основних продуктів харчування, таких як борошно та цукор, до кормів для тварин та етанолу.

Позиція Угорщини щодо українського зерна

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Разом про заборону імпорту українського зерна повідомили в уряді Угорщини.

21 квітня 2023 року Угорщина озвучила свою остаточну позицію щодо транзиту українського зерна. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив про те, що транзит українського зерна через Угорщину буде йти безперешкодно.

Крім того, міністр сільського господарства Угорщини повідомив, що підтримує ідею компенсації вартості перевезень українського зерна в європейські країни.

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