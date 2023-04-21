Угорщина підтримує ідею компенсації вартості перевезень українського зерна до європейських країн.

Транзит українського зерна через Угорщину йтиме безперешкодно.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь під час зустрічі з українським міністром агрополітики Миколою Сольським.

"Сторони обговорили ситуацію, яка склалася у зв'язку з прийнятими рішеннями. Угорський міністр запевнив у тому, що транзит через їхню країну рухатиметься швидко, оперативно та безперешкодно", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, міністр сільського господарства Угорщини повідомив, що підтримує ідею компенсації вартості перевезень українського зерна в європейські країни.

Війна в Україні та ситуація із зерном

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Заборона стосуватиметься також транзиту українського зерна в треті країни.

Разом про заборону імпорту українського зерна повідомили в уряді Угорщини, проте пообіцяли зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію.

Словаччина також вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України.

18 квітня стало відомо про те, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч на 21 квітня.

20 квітня 2023 року Єврокомісія запропонувала варіант вирішення проблеми українського зерна. Єврокомісія прив'язала видачу фінансового пакету на 100 млн євро, який був запропонований п'яти державам на тлі кризи з українським зерном, до скасування цими країнами односторонніх заборон.

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