Країни погодили відповідний ветеринарний сертифікат.

Україна зможе експортувати племінних корів до Лівії - країни погодили відповідний ветеринарний сертифікат.

Про це повідомила Госпродпотребслужба.

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"Лівія - країна, з якою ми співпрацюємо по багатьох товарних позиціях. Зараз українські підприємці отримали можливість експортувати до Лівії племінну велику рогату худобу, яка є важливою статтею українського сільськогосподарського експорту. А це означає, що бізнес отримав нові можливості для зростання", - зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

У відомстві нагадали, що раніше цього року Україна і Лівія погодили сертифікат на експорт молока і молочних продуктів з України. Також між країнами узгоджені форми сертифікатів на експорт з України м'яса птиці, продуктів з нього та худоби на забій.

Закон про фермерські господарства:

21 вересня 2021 року фермерські господарства вперше отримали державну компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

24 вересня 2021 року Рада ухвалила закон для розвитку фермерських господарств.

15 Жовтня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання діяльності фермерських господарств.

Автор: Ганна Нагорна