Фермерським господарствам у перші три роки після створення надаватиметься допомога за рахунок держбюджету.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання діяльності фермерських господарств.

Як повідомляється на сайті президента, закон № 1788-IX Верховна Рада ухвалила 24 вересня 2021 року.

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Згідно з пояснювальною запискою, закон уточнює склад земель фермерських господарств і визначає коло одержувачів державної підтримки.

Згідно з документом, фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога за рахунок держбюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися за рахунок місцевих бюджетів.

На таку допомогу можуть розраховувати новостворені фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених у встановленому порядку Кабінетом міністрів України.

Також фермерам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова державна підтримка, зокрема на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Фермерам-господарникам віком до 35 років включно надається грошова допомога за рахунок державного бюджету.

Як зазначив міністр агрополітики Роман Лещенко, з урахуванням аспектів земельної реформи та необхідності підтримки сфери, наступним кроком буде голосування в парламенті закону про фонд часткового гарантування кредитів № 3202-Д, який надасть молодим фермерам доступні фінансові інструменти для роботи на землі.

Закон про фермерські господарства:

21 вересня 2021 року фермерські господарства вперше отримали державну компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

24 вересня 2021 року Рада ухвалила закон для розвитку фермерських господарств.

Автор: Катерина Гірник