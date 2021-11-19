Щоб збільшити експорт зерна, потрібно забезпечити пропускну здатність морпортів.

У 2021/2022 маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022) Україна має намір експортувати понад 60 млн тонн зерно.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки України з посиланням на виступ заступника міністра економіки України Тараса Качки на Глобальній зерновій конференції 2021 в Женеві.

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Як зазначили в Мінекономіки, запорукою зростання обсягів експорту є забезпечення пропускної спроможності морських портів.

"Ще 10 років тому питання пропускної здатності українських морпортів викликало жваві дискусії, проте, останні п'ять років їх потужність збільшилася з 49,3 млн тонн у 2016 році до 81,5 млн тонн у 2021-му році. Сектор морських перевезень діє без затримок, в той час, як ми спостерігаємо волатильність цін на залізничні перевезення", - цитує заступника міністра прес-служба.

Урожай 2021 року:

В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Україна завершила експортний сезон зерна 2020-2021 років (липень 2020-червень 2021), відправивши на світові ринки 48,8 млн тонн зерна, що на 13,2% менше, ніж у минулому сезоні, і є найнижчим показником за останні три сезони.

Автор: Альона Кириченко