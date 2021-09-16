Аграрії вже повністю зібрали чотири основні культури.

Ще до закінчення цьогорічних жнив Україна отримала вже два рекорди по врожаю зернових – аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що до середини вересня аграрії вже повністю зібрали 4 основні культури: пшеницю, ячмінь, ріпак та горох.

"По двох культурах українські аграрії за попередньою оцінкою зібрали історичний максимум: пшениця – 32,9 млн т, ячмінь – 10,1 млн т. Таких показників вдалося досягнути не лише внаслідок збільшення врожайності, а й внаслідок збільшення посівних площ", – зазначили аналітики.

Читайте такожРекордний урожай на підході: що буде з цінами на продуктиЗа словами аналітика асоціації Світлани Литвин, на цьогорічну високу врожайність зернових вплинули сприятливі погодні умови.

"2021 рік мав надзвичайно сприятливі погодні умови. Врожайність пшениці становила близько 46,4 ц/га, що на 22% більше аналогічного показника минулого року, а ячменю – 40,8 ц/га, що на 27% перевищує аналогічний показник 2020 року", – зазначила Литвин.

Збільшення посівних площ пояснюється значним попитом на зернові на світовому ринку, а також високими цінами на них.

Як повідомляв УНІАН, в Україні намолочена рекордна кількість ранніх зернових та зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозує загальний врожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Автор: Ганна Нагорна