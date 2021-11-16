Лідер серед імпортерів вітчизняних зернових - Китай.

За січень-вересень 2021 року Україна збільшила виручку від експорту зернових і зернобобових на 15% (до 7,8 млрд дол.) у порівнянні з показниками за аналогічний період 2020 року, однак обсяг експорту зменшився більш ніж на 13% - 32,7 млн т.

Про це повідомляє ННЦ "Інститут аграрної економіки" з посиланням на старшого наукового співробітника Центру Богдана Духницького.

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"За дев'ять місяців 2021 року за кордон було продано 13,1 млн т пшениці (3,1 млрд дол. США), кукурудзи - 15,1 млн т(3,6 млрд дол. США), ячменю - 4,2 млн т(0,9 млрд дол. США)", - йдеться в повідомленні.

Найбільшим імпортером вітчизняних зернових, як відзначають в Інституті агроекономіки, є Китай, його частка від вартісних обсягів поставок становить близько 23% - 1,8 млн дол.

Значні частки в експорті українського зерна складають Єгипет (10,8%), Індонезія (8,1%), Туреччина (5,7 %), Нідерланди (5,2%), Іран (4,4%), Іспанія (3,7%) і Лівія (3,0 %). Загалом ці країни становлять 64% від експортної виручки.

Урожай 2021 року:

В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Автор: Альона Кириченко