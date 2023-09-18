15 вересня Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію, повідомляє Міністерство економіки.

"Відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі Україною подано вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

Відео дня

Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

Як зазначила перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко, для України принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

"Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах", - зазначила Свириденко.

Ситуація з експортом українського зерна в ЄС

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Разом з цим ЄК зазначила, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким проблемам на ринку в сусідніх державах-членах.

Водночас 15 вересня Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. В Україні у відповідь повідомили, що подадуть в суд на ці країни.

Сьогодні польські ЗМІ повідомили, що Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія відкинули запропонований Україною план із регулювання українського агроекспорту до цих країн.

Вас також можуть зацікавити новини: