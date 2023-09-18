Також вони відмовилися від подальших консультацій з цього приводу.

Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія відкинули запропонований Україною план із регулювання українського агроекспорту до цих країн. Про це пише польське інформагентство PAP.

Так, Україна пропонувала, щоб українське Міністерство економіки самостійно видавало дозволи на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти країн-сусідів, що раніше наклали заборону на українське продовольство. При цьому українським планом передбачалося, що дозволи будуть видавати після консультацій з Європейською комісією та згаданими країнами-сусідами. Проте "остаточне рішення залишатиметься за Києвом", незалежно від результатів консультацій.

За даними PAP, на зустрічі в Брюсселі, де обговорювали українську пропозицію, представник Польщі розкритикував запропонований план, оскільки той, за його словами, не вирішує проблему обмеження поставок українського зерна. Решта учасників зустрічі теж виступили проти українського плану.

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Крім того, Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що більше не братимуть участі у таких переговорах за посередництва Єврокомісії, оскільки Україна намагається оскаржити заборону зернового експорту у структурах Світової організації торгівлі. Відтак вказані країни бояться, що Україна використає в апеляційній скарзі інформацію, отриману на цих зустрічах.

Проблема з експортом зерна в ЄС – останні новини

Як писав УНІАН, Україна повідомила про намір подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Судитися планують в межах інституцій Світової організації торгівлі.

З огляду на ситуацію з українським агроекспортом, Іспанія та Франція заявили, що заборона українського агроімпорту з боку Польщі, Словаччини та Угорщини є незаконною і ставить під загрозу європейську солідарність. Іспанці заявили, що Європейській комісії належить судити, чи порушили ці країни закони ЄС.

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