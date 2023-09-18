Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ має намір вжити заходів у відповідь щодо польського експорту фруктів та овочів.

Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Таку заяву зробив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico, зазначивши при цьому, що подібні дії юридично неправомірні і Київ має намір вжити відповідних заходів щодо польського експорту фруктів та овочів.

За його словами, Київ планує подати до суду на країни Світової організації торгівлі. "Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться по відношенню до торгових партнерів та свого Союзу, тому що це може впливати й на інші держави".

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"На наш погляд, ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про тотальну недовіру до Єврокомісії... важливо довести, що ці дії юридично неправомірні. І тому ми почнемо судовий розгляд", - заявив Качка.

Він також зазначив, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не просто внутрішньою справою ЄС, але викликала те, що він назвав "найбільшою системною проблемою" — чи можуть міжнародні торговельні партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

"Протягом багатьох років саме Європейська комісія є посередником у торговельних переговорах та Інститутом торговельної політики для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі... Системний підхід Будапешта та Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, буде проблемою для ЄС в цілому, тому що там немає єдності", — сказав Качка.

"Ці довільні заборони просто смішні. Я думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І саме тому я думаю, що це дуже сміливий рух проти нас обох з боку Будапешта", - сказав Качка.

Відповідаючи на питання про цю потенційну угоду, Качка сказав, що Київ готовий "взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не викликав цунамі в сусідніх країнах", і введе систему експортних ліцензій на зерно "в реальному часі" для обох країн.

Ситуація із зерном

15 вересня 2023 року закінчився термін дії заборони на імпорт з України кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Єврокомісія 15 вересня, скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Згідно з рішенням ЄК, Україні потрібно було до 18 вересня Україна вжити ефективних заходів з контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

15 вересня Словаччина, Польща та Угорщина оголосили, що продовжать заборона на імпорт українського зерна.

Зеленський пообіцяв "цивілізована відповідь" сусідам, які проти експорту українського зерна.

17 вересня 2023 року ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину конструктивно ставитися до українського зерна.

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