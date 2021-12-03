У 2021/2022 маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022) Україна має намір експортувати понад 60 млн тонн зерна.

За останні роки Україна суттєво збільшила експорт насіння в ЄС.

Про це заявила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька, повідомляє Agroportal.ua.

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За словами Магалецької, Україна у 2019 р. експортувала до Європейського Союзу 321 т насіння, у 2020-му-822 т,

"2021 р. став для галузі насінництва непоганим періодом, і насамперед це стосується активізації українських виробників на європейському ринку. По суті, відкриття цього ринку - дорога в 10 років, адже переговори щодо визнання відповідності вітчизняного насіння вимогам ЄС почалися ще у 2011 р.", — зазначила Магалецька.

Найбільше до країн ЄС у 2021 р. експортовано насіння кукурудзи — 1207 т, а також пшениці — 333 т, соняшнику — 52 т, насіння інших культур — 50 т.

Станом на жовтень 2021 р Україна експортувала до країн ЄС 1642 т насіння, що вдвічі перевищує показник 2020 р.

Урожай 2021 року:

В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Україна завершила експортний сезон зерна 2020-2021 років (липень 2020-червень 2021), відправивши на світові ринки 48,8 млн тонн зерна, що на 13,2% менше, ніж у минулому сезоні, і є найнижчим показником за останні три сезони.

У 2021/2022 маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022) Україна має намір експортувавши понад 60 млн тонн зерна.

Автор: Олена Коваленко