З липня по вересень Україна експортувала вже понад 28 тисячі тонн замороженої малини та ожини.

Україна в сезоні 2024/25 років продовжує активно наздоганяти світових лідерів з експорту замороженої малини, якими лишаються Сербія та Польща.

Аналітики EastFruit зазначають, що Польща, аби утриматися на цій позиції, все більше залежить від реекспорту продукції, в основному українського походження.

Протягом перших трьох місяців сезону, тобто з липня по вересень включно, Україна експортувала вже понад 28 тисяч тонн замороженої малини та ожини, а це новий рекорд для цього періоду року.

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"Експорт, таким чином, зріс відразу на 36% до того ж самого періоду минулого року та на 45% порівняно з 2022 роком. Відзначимо, що зростання експорту відбувається на тлі чисельних повідомлень фермерів про зниження врожаю малини в 2024 году", - повідомили аналітики.

За словами економіста інвестиційного департаменту ФАО Андрія Ярмака, попри те, що Польща лишається головним ринком збуду замороженої малини з України, її частка в загальному обсязі експорту продовжує знижуватися.

"Україна поступово починає виходити з замороженою малиною напряму на традиційні для Польщі ринки збуту, такі як Німеччина та Франція. Наприклад, в цьому сезоні частка ринку Німеччини в експорті замороженої малини з України вже перевищує 20%", – сказав Ярмак.

Серед головних ринків збуту для української малини на початку сезону також Чехія, Литва, Австрія, Бельгія та Італія. Також в новому сезоні вже відправлено перші партії української замороженої малини до таких важливих та перспективних ринків збуту як США та Канада. І навіть Сербія – світовий лідер експорту малини – придбала в Україні велику партію продукції в вересні, очевидно, для реекспорту.

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