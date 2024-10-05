Рекордний показник: в Україні різко злетіли ціни на популярну ягоду

Порівняно з минулим роком оптові ціни на малину в Україні сьогодні вже на 310% вищі.

В Україні істотно зросли ціни на малину. Позитивна цінова динаміка пов’язана з загальним скороченням пропозиції ягід на ринку.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на оптових ринках України малина пропонується невеликими партіями в діапазоні 250-350 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягу партії пропонованих ягід, що в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому тижнем раніше середні ціни на малину на внутрішньому ринку не перевищували рівня в 180 грн/кг. Оптові ціни на ці ягоди в Україні вже є найвищими, як мінімум, за останні 7 років.

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За словами учасників ринку, зростанню цін у цьому сегменті перш за все сприяє загальне скорочення асортименту фруктів і ягід від місцевих виробників. Другим фактором виділяють встановлення позитивних цінових тенденцій в інших сегментах, наприклад таких, як яблука.

Зазначається, що порівняно з минулим роком оптові ціни на малину в Україні сьогодні вже на 310% вищі. На початку жовтня 2023 року середні ціни на малину на цей час часу становили 65 грн/кг, коли у 2022 році, вони були на порядок вищими, а саме 140 грн/кг.

Ціни на малину в супермаркетах України

Враховуючи, що сезон малини в Україні вже пройшов, то знайти ягоду в супермаркетах не просто.

Так, у Сільпо ягоду можна купити по 464 гривні за кілограм.

У Auchan свіжу малину продають лише фасовану. За упаковку у 250 грам доведеться заплатити 187 гривень 20 копійок.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

4 жовтня повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція до подорожчання яблук. Підвищення цін на фрукти пов'язане із сезонним скороченням пропозиції осінніх сортів яблук.

Раніше економіст Олег Пендзин зазначав, що ціни на м'ясо в Україні найближчим часом можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.

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