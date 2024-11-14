В Україні падають ціни на цибулю: скільки зараз коштує кілограм

Зазначається, що фермери масово намагаються продати овоч низької якості.

Фермери в Україні на поточному тижні змушені знижувати відпускні ціни на цибулю. Причиною стало те, що пропозиція на овоч збільшилася, а ось попит упав.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що дрібні господарства почали активно розпродавати продукцію з необладнаних сховищ і готові йти на поступки, щоб продати запаси до заморозків.

На сьогоднішній день в Україні ріпчасту цибулю відвантажують у діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягу пропонованої продукції, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Виробники повідомляють про ослаблення попиту на цибулю, тоді як пропозиція на ринку збільшується. Зростання пропозиції зумовлене бажанням фермерів якнайшвидше позбутися некондиційної цибулі. Водночас попит залишається невисоким, здебільшого таку цибулю купують для перепродажу, бо для тривалого зберігання вона непридатна.

Варто зазначити, що на сьогодні ціни на цибулю в Україні в середньому на 20% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Зазначено, що закуповувати якісну цибулю складно, тому що багато виробників заклали продукцію на зберігання і будуть її продавати пізніше.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan ріпчасту цибулю можна купити за 14,90 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч продають по 15,95 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на цибулю стартують від 17,30 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі та фрукти в Україні продовжують зростати, але окремі позиції все ж трохи дешевшають. Морква має всі шанси стати найдорожчим овочем з борщового набору.

Крім того, більшість великих тепличних комбінатів України завершили сезон реалізації огірків, що призвело до зниження пропозиції та зростання цін на овоч.

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