У 2021 році посівна площа становила близько 29 млн га.

В Україні цього року посівні площі зменшаться на 7 млн га порівняно з довоєнним показником.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак.

"Ми чітко розуміємо, що змінюється не тільки структура, а й посівна площа. Якщо в 2021 році посівна площа склала близько 29 млн га, то прогноз на поточний рік – близько 22 млн га", – зазначив він.

Відео дня

Віштак додав, що також зменшаться обсяги внесення добрив і це вплине на валовий збір урожаю.

"Для внутрішнього споживання, звичайно, по всіх групах продовольства ми будемо забезпечені... Але очікується зміна експортного потенціалу. Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це одна з основних зернових культур, яка йшла на експорт", - зазначив директор департаменту.

Посівна під час війни

За підрахунками Мінагрополітики, станом на 22 листопада 2022 року в Україні пшеницею було засіяно 3,8 млн га, або 94% від прогнозу; ячменем - 613 тис.га, або 91%, житом - 79,2 тис. га, або 93%.

Тим часом, попри війну, Україна зберегла своє місце в п'ятірці найбільших аграрних експортерів світу. Держава змогла з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки.

Станом на 28 січня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників посівні площі зменшилися на 25%.

Вас також можуть зацікавити новини: