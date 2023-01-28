Зменшення посівних площ сталось через бойові дії або тимчасову окупацію територій.

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників посівні площі зменшились на 25%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він відзначив зростання ролі аграрного сектору в економіці країни.

Проте, за його словами, через російське вторгнення галузь зазнала колосальних збитків - зменшення посівних площ, скорочення виробництва, падіння експорту, дорога логістика та інше. Усі ці фактори, а також погодні умови впливатимуть на весняну посівну кампанію.

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За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, станом на 30 грудня, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має становити 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

"Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож, весною потрібно покрити дефіцит непосіяних озимих", - зазначив Висоцький.

Разом із тим, наголосив він, наразі складно прогнозувати цьогорічні валові збори сільськогосподарських культур, які значно залежатимуть від погодно-кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення конкретного сільськогосподарського товаровиробника. У тому числі - від наявності насіння та добрив.

"Вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання. Використання дешевших технологій провокує зменшення виробництва", - підкреслив заступник міністра.

Висоцький резюмував, що ключовою проблемою для аграріїв залишається дорога логістика. Також, за його словами, негативний вплив на агросектор має енергетична криза.

Аграрії в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Мінагрополітики, станом на 22 листопада 2022 року в Україні пшеницею було засіяно 3,8 млн га, або 94% від прогнозу; ячменем - 613 тис. га, або 91%, житом - 79,2 тис. га, або 93%.

Тим часом, попри війну Україна зберегла своє місце в п'ятірці найбільших аграрних експортерів світу. Держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних і продуктів їх переробки.

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