Держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних і продуктів їх переробки.

Україна попри війну зберегла своє місце в п'ятірці найбільших аграрних експортерів світу.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час своєї промови на відкритті Міжнародного зеленого тижня (International Green Week).

Він підкреслив, що одним із викликів для продовольчої безпеки світу є блокування українського аграрного експорту - як на початку повномасштабної війни РФ, так і сьогодні - через штучні перевірки кораблів у Босфорі. Це викликає турбулентність на продовольчих ринках. Як наслідок, зростають ціни на продовольство та в цілому загострюється продовольча криза.

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"Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів, зокрема й запуску "зернового коридору". Завдяки цьому ми залишилися гарантом продовольчої безпеки світу. Та навіть у таких складних умовах наша держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей у всьому світі. Україна попри все зберегла свої позиції ТОП-5 світових агроекспортерів", - наголосив Сольський.

За словами міністра, продовольча безпека - не єдиний виклик для сучасного світу. На його думку, актуальними є і проблеми кліматичних змін, які тягнуть за собою виснаження ресурсів, а також питання трансформації продовольчих систем, енергозбереження, використання відновлювальних ресурсів.

"Ми так само, як й інші європейські країни переглядаємо високу цінність біологічних ресурсів, оцінюємо їх економічну перспективу та визначаємо для себе пріоритет у подальшому розвитку біоекономіки. Україна може також стати активним учасником біометанового буму, бо 70% нашої території припадає на сільськогосподарські землі - це найбільша площа в Європі. Потенціал виробництва біометану в нас становить до 10 млрд м3/рік. Його вистачить і для забезпечення внутрішнього попиту, і для експорту до ЄС через наявні газопроводи", - зазначив Сольський.

Експорт агропродукції в 2022 році

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з 24 лютого 2022 року по 15 січня з України було відправлено 41,3 млн тонн агропродукції. Зокрема, майже 9 млн тонн пшениці, кукурудзи - 16,7 млн тонн. Третю позицію за поставками посідає соняшникова олія з показником у 3,4 млн тонн.

Морський експорт агропродукції з України був заблокований через розпочате Росією в лютому 2022 року повномасштабне вторгнення. Однак у липні Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем. 17 листопада реалізацію "зернової ініціативи" було подовжено ще на 120 днів.

А 26 листопада розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії. Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги.

Але через саботаж Росією "зернового коридору" значно зменшено обсяг експорту агропродукції з портів Великої Одеси. За місяць недоекспортовано 3 млн тонн продовольства. Зокрема, російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. Також вони штучно збільшують час на проведення самих інспекцій.

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