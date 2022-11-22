Засіяні площі становлять 94% від прогнозу.

Українські аграрії продовжують сівбу озимих зернових культур, яких посіяно 4,4 млн га або 94% від прогнозу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, зазначивши при цьому, що за підрахунками відомства, пшениці посіяно 3,8 млн га, або 94%, ячменю – 613 тис.га, або 91%, жита – 79,2 тис. га, або 93%.

Зазначається, що за попередній тиждень посіяно 61 тис.га озимих на зерно.

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"Лідерами по сівбі пшениці є Одеська, Полтавська та Хмельницька області. Жита найбільше посіяли в Рівненській, а ячменю – в Одеській області. Аграрії Вінницької області, Волині, Київщини, Полтавщини, Тернопільщини та Буковини завершили сівбу озимих зернових культур, близькі до завершення Житомирської, Хмельницької, Кіровоградської, Львівської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Посів зернових під час війни:

Станом на 6 вересня в Україні зерновими було засіяно 7,64 тис.га, в тому числі на 5,17 тис. га посіяно пшениці, на 2 тис. га - ячмінь і на 0,47 тис. га - жито.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що цієї осені українські аграрії скоротять посівні площі зернових на 25-35%.

Станом на 13 вересня 2022 року українські аграрії вже засіяли озимими зерновими культурами 157 тис. га угідь.

25 жовтня прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України повідомила, що сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 999 тис.га, або 104% від прогнозу.

Станом на кінець жовтня сільгосптоваровиробники всіх областей засіяли 4,1 млн га озимих зернових культур.

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