Підвищення цін на хліб пов'язане з високою ціною на газ для підприємств, яка за рік зросла в 10 разів, стверджують пекарі.

В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.

Про це заявив гендиректор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко, пишуть Українські Новини.

За його словами, це пов'язано з високою ціною на газ для підприємств, яка за рік зросла в 10 разів.

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"Підприємства зазнають збитків. Як проміжне рішення - досягнута домовленість, в першу чергу з великими торговельними мережами, про підвищення цін на масові види хліба в січні - на 10%. Якщо пільгова ціна на газ для хлібопекарських підприємств не стане реальністю - слід очікувати подальшого різкого зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби", - повідомив Васильченко.

Він зазначив, що підписаний наприкінці року меморандум щодо стабілізації цін на газ не працює, "оскільки питання забезпечення хлібопекарських і борошномельних підприємств газом за пільговою ціною знаходиться на стадії узгодження".

За словами Васильченка, підприємства укладають договори за ринковою вартістю газу від 47 до 58 тис. гривень з ПДВ за 1 тис. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік виробників соціально значущих продуктів, які зможуть купувати газ із обмеженою націнкою у 25%. Як результат, виробники зможуть не зупиняти виробництво і не підвищувати націнки на вироблені соціально важливі продукти, вважають у Міністерстві.

Раніше Кабінет міністрів вніс хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів, мають істотну соціальну значимість, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати їхнє подорожчання. Також цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний і батон більше ніж 10%.

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