Виробники зможуть не зупиняти виробництво і не підвищувати націнки на вироблені соціально важливі продукти.

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік виробників соціально значущих продуктів, які зможуть купувати газ з обмеженою націнкою у 25%.

Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики.

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"Наказом від 05.01.2022 року № 3 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, які мають істотну соціальну значимість", затверджено список підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів: пшеничного борошна, молока пастеризованого, хліба пшенично-житнього, яєць курячих, птиці (тушка куряча) і соняшникової олії", - йдеться в повідомленні.

Як результат, виробники зможуть не зупиняти виробництво і не підвищувати націнки на вироблені соціально важливі продукти.

Держрегулювання цін на соціальні продукти:

Державне регулювання на соціально значущі товари встановлено на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19, у квітні 2020 року.

Суб'єкти господарювання зобов'язані попереджати Держпродспоживслужбу про зростання ціни на продукти харчування, перелік яких затверджений урядом. Якщо зростання ціни перевищує 15%, то таке повідомлення має надійти за 30 днів, у разі зростання на 10-15% - за 14 днів, у разі зростання на 5-10% - за три дні.

30 грудня 2021 року Кабінет міністрів вніс хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів, що мають суттєву соціальну значимість, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.

Ціни на газ і виробники продуктів:

В кінці грудня 2021 року виробники заявили, що українці можуть залишитися без основних продуктів, оскільки високі ціни на газ поставили їх на межу виживання.

Ціна на газ: