Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік виробників соціально значущих продуктів, які зможуть купувати газ з обмеженою націнкою у 25%.
Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики.
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"Наказом від 05.01.2022 року № 3 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, які мають істотну соціальну значимість", затверджено список підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів: пшеничного борошна, молока пастеризованого, хліба пшенично-житнього, яєць курячих, птиці (тушка куряча) і соняшникової олії", - йдеться в повідомленні.
Як результат, виробники зможуть не зупиняти виробництво і не підвищувати націнки на вироблені соціально важливі продукти.
Держрегулювання цін на соціальні продукти:
Державне регулювання на соціально значущі товари встановлено на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19, у квітні 2020 року.
Суб'єкти господарювання зобов'язані попереджати Держпродспоживслужбу про зростання ціни на продукти харчування, перелік яких затверджений урядом. Якщо зростання ціни перевищує 15%, то таке повідомлення має надійти за 30 днів, у разі зростання на 10-15% - за 14 днів, у разі зростання на 5-10% - за три дні.
30 грудня 2021 року Кабінет міністрів вніс хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів, що мають суттєву соціальну значимість, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.
Ціни на газ і виробники продуктів:
В кінці грудня 2021 року виробники заявили, що українці можуть залишитися без основних продуктів, оскільки високі ціни на газ поставили їх на межу виживання.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.