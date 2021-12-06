На ціну хліба й хлібобулочних виробів впливають не тільки ціни на зерно та енергоносії.

Ціни на хліб зростають не лише через подорожчання сировини та енергоносіїв. Значне збільшення цін провокують торговельні мережі.

Про це заявив керівник об'єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко в коментарі Главком.

За його словами, супермаркети ставлять умови виробникам, які надають свою продукцію для продажу, й змушують платити буквально за все.

"Хочу зазначити, що найбільші витрати після сировини – це все пов'язане з торгівлею, витрати на збут. Це чверть витрат, при цьому нам їх просто нав'язують! З'явився новий продукт, щоб його поклали на полицю – плати. Не хочеш цей бонус платити, не потрібно - у тебе продукцію не візьмуть. Хочеш, щоб товар лежав на вищому місці – плати додатково. Встановили обов'язкові платежі "за обслуговування" – підлоги миють, територію підмітають й так далі", – пояснив Васильченко.

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Ціна на хліб в Україні

Ціни на хліб в Україні за рік підскочили більш ніж на 15% і на цьому не зупиняється попри рекордні врожаї. За прогнозами, до Нового року ціна може збільшитися ще на 20% через експортну орієнтацію галузі. За словами експертів, ціни на хліб найближчим часом ще більше зростуть на 10-15%.

В Україні з початку року істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг). Крім цього нещодавно експерти прогнозували, що якість хлібобулочних виробів істотно погіршиться попри зростання їх вартості.

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Автор: Анастасія Горбачова