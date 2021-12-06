Ціни на хліб зростають не лише через подорожчання сировини та енергоносіїв. Значне збільшення цін провокують торговельні мережі.
Про це заявив керівник об'єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко в коментарі Главком.
За його словами, супермаркети ставлять умови виробникам, які надають свою продукцію для продажу, й змушують платити буквально за все.
"Хочу зазначити, що найбільші витрати після сировини – це все пов'язане з торгівлею, витрати на збут. Це чверть витрат, при цьому нам їх просто нав'язують! З'явився новий продукт, щоб його поклали на полицю – плати. Не хочеш цей бонус платити, не потрібно - у тебе продукцію не візьмуть. Хочеш, щоб товар лежав на вищому місці – плати додатково. Встановили обов'язкові платежі "за обслуговування" – підлоги миють, територію підмітають й так далі", – пояснив Васильченко.
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Ціна на хліб в Україні
Ціни на хліб в Україні за рік підскочили більш ніж на 15% і на цьому не зупиняється попри рекордні врожаї. За прогнозами, до Нового року ціна може збільшитися ще на 20% через експортну орієнтацію галузі. За словами експертів, ціни на хліб найближчим часом ще більше зростуть на 10-15%.
В Україні з початку року істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг). Крім цього нещодавно експерти прогнозували, що якість хлібобулочних виробів істотно погіршиться попри зростання їх вартості.