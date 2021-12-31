Також уряд заборонив встановлювати торгівельну націнку на хліб житньо-пшеничний та батон понад 10%.

Кабінет міністрів вніс хлібний батон та соняшникову олію до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, тому суб'єкти господарювання, що їх реалізують, мають заздалегідь декларувати їх подорожчання.

Відповідна постанова була ухвалена під час вчорашнього засідання уряду та опублікована на Урядовому порталі.

Також цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгівельну націнку на хліб житньо-пшеничний та батон понад 10%.

"Не більше 10 відсотків оптово-відпускної ціни на хліб житньо-пшеничний та батон з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу", - йдеться у постанові.

Читайте такожВід хліба до м'яса: які продукти в Польщі набагато дешевші, ніж в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, державне регулювання на соціально значущі товари встановлено на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19, у квітні минулого року.

Суб'єкти господарювання зобов'язані попереджувати Держпродспоживслужбу про зростання ціни на продукти харчування, перелік яких затверджено урядом. Якщо зростання ціни перевищує 15%, то таке повідомлення має надійти за 30 днів, у разі зростання на 10-15% - за 14 днів, у разі зростання на 5-10% - за три дні.

Окрім цього, раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні рекордно подорожчали огірки, а все це через перебої з постачанням.

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