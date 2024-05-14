Вітчизняна черешня наразі вже коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року.

Сезон української черешні цього року розпочався майже на три тижні раніше завдяки сприятливим погодним умовам. Про це розповіла у коментарі УНІАН керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м. Львів) Тетяна Попович.

За її словами, сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року. Так, на ринку вартість закарпатської ягоди складає сьогодні 75-120 грн за кілограм.

"Цьогорічний старт продажів української черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка припадала на 30 травня. Сприятливі погодні умови, зумовили швидше дозрівання врожаю. Оскільки на ринку вже присутні чималі партії ягоди, ціна відчутно знизилась порівняно із минулим роком", – сказала експертка.

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Вона також відмітила, що якщо погодні умови залишаться сприятливими, то можна буде очікувати подальше зниження цін.

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10 травня повідомлялося, що ціни на українську полуницю стали майже утричі нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Так, ціна на полуницю сьогодні становить від 35 до 80 грн за кг.

13 травня стало відомо, що в Україні стрімко подорожчали овочі борщового набору старого врожаю. Основна причиною стало зниження запасів якісної продукції.

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