Ціни на продукти неприємно здивували: популярний овоч подорожчав майже вдвічі

Ціни на полуницю обвалилися через наплив продукції.

Ціни на овочі в Україні різко пішли вгору, але ця тенденція стосується тільки овочів старого врожаю. Овочі нового врожаю продовжують дешевшати.

Аналітики EastFruit повідомили, в Україні стрімко подорожчали овочі борщового набору старого врожаю, крім білокачанної капусти. Основна причина - зниження запасів якісної продукції.

При цьому особливо різко підскочили ціни на цибулю - за тиждень цей овоч подорожчав на 40-50%.

Відео дня

Водночас овочі нового врожаю продовжують дешевшати. Після великодніх свят знизилися ціни на огірок і кабачок. Пекінська капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше, а цвітна і броколі дешевше. Знову почала зростати ціна на часник.

Збільшення пропозиції полуниці в західних областях призвело до обвалу цін на ягоду. І це при тому, що пропозиція цієї ягоди ще не досягла піку. Ціни на інші фрукти та ягоди збереглися на рівні попереднього тижня.

Ціни в Україні - останні новини

На ринку України зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Фермери відвантажують якісну моркву по 9-15 грн/кг. Це в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

При цьому в Україні різко знизилися ціни на полуницю. Коли південні та західні області почали збирати полуницю у відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% - до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг).

Вас також можуть зацікавити новини: