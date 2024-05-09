На початку травня вартість ранньої капусти зменшилась на 30%.

Цьогорічна ситуація на ринку капусти особлива, оскільки цей овоч сьогодні вже подешевшав більш ніж удвічі порівняно із аналогічним періодом 2023 року.

Про це розповіла у коментарі УНІАН керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м. Львів) Тетяна Попович.

"Нині середня ціна капусти нового врожаю усього 25 грн/кг, минулого року в цей час вона коштувала 58 гривень. На початку травня вартість ранньої капусти зменшилась на 30% - від 37 до 25 гривень за кілограм", - сказала експертка.

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За словами Попович, ринок ранньої капусти в Україні показує яскравий приклад того, як ціни можуть змінюватися відповідно до численних зовнішніх та внутрішніх чинників. Одним із ключових факторів, що впливають на ціну, є сезонність. Капуста, як і більшість овочів, має певний сезон збору, і в періоди пікового врожаю ціни зазвичай знижуються через збільшення пропозиції.

Зазначається, що цьогорічне різке падіння можна пояснити збільшенням обсягів вирощування на тлі сприятливих погодних умов. Станом на сьогодні на ринку вже присутня продукція із Закарпатської області, проте сезон ще не досягнув свого піку. До кінця травня очікується зростання пропозиції на ринку, яке підсилять виробники з інших областей та, відповідно, поступове зниження цін.

"Попит на капусту, як і на будь-який інший товар, може коливатися через зміни у споживчих уподобаннях, зростання доходів населення, зміни в цінах на альтернативні продукти та інші економічні та соціальні чинники. Вплив мають також витрати на виробництво, які можуть зростати через підвищення цін на добрива, паливо, заробітну плату та інші виробничі ресурси", - зауважила Попович.

Вона зазначила, що ще одним важливим аспектом є кліматичні умови. Так, нестабільні погодні умови можуть спричинити зниження врожайності або збільшення втрат під час зберігання, що, у свою чергу, веде до коливань цін. Втім, коли умови сприятливі, може статися збільшення врожаю, що призводить до зниження цін, як це відбувається цього року.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Відпускні ціни на цибулю продовжують зростати. Причиною подорожчання став високий попит на овоч і брак продукції високої якості. Як зазначили аналітики EastFruit, поточного тижня торгівля цибулею активізувалася, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни.

Раніше УНІАН писав, що в Україні стрімко дешевшає тепличний огірок: виробники продають овоч від 55 гривень за кілограм.

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