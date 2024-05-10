Ціна на українську полуницю опуститься ще нижче в найближчі два тижні.

Поточна ціна на українську полуницю майже утричі нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це розповіла у коментарі УНІАН керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м. Львів) Тетяна Попович.

За її словами, ціна на полуницю сьогодні становить від 35 до 80 грн за кг. Це українська полуниця, яка в зв'язку із теплими погодними умовами на Закарпатті зараз вже у масовому продажі.

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"Через сприятливі умови поточна ціна є майже утричі нижчою, ніж в аналогічний період минулого року. Ціна ще нижче опуститься у найближчі 2 тижні", - сказала експертка.

Вона також пояснила, що дефіциту полуниці немає, бо погода сприяє врожайності. Із виходом на ринок українських ягід імпорт припинився, або звівся до мінімуму.

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9 травня повідомлялося, що капуста подешевшала більш ніж удвічі порівняно із аналогічним періодом 2023 року.

При цьому на вітчизняному ринку зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Так, українські фермери готові відвантажувати якісну моркву в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, відпускні ціни на цибулю продовжують зростати. Причиною подорожчання став високий попит на овоч і брак продукції високої якості.

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