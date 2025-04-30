Спеціалісти прогнозують подальше зниження цін у даному сегменті.

На цьому тижні в Україні почали різко знижуватися ціни на торішню білокачанну капусту. Про це повідомляють фахівці профільного порталу EastFruit.

Якщо напередодні вихідних ціни на популярний овоч доходили на ринку до 52 грн/кг ($1,25/кг), то зараз продукцію пропонують до продажу не дорожче 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг).

Падіння цін пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти в господарствах, що сталося через тривале зберігання овочу. До цього додається ще один фактор - невисокий попит.

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Спеціалісти прогнозують подальше зниження цін у даному сегменті. Справа в тому, що українським виробникам важко реалізовувати свою продукцію, а пропозиція ранніх овочів у господарствах нашої країни з кожним днем збільшується.

Зазначимо також, що незважаючи на зниження цін, зараз торішня капуста в Україні коштує в середньому у 6,4 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на овочі в Україні - динаміка

Нагадаємо, минулого тижня УНІАН повідомив про різке зростання ціни на моркву, що пов’язували з дефіцитом овочу.

Оптові компанії та роздрібні мережі почали активно закуповувати моркву, а запаси в сховищах почали стрімко скорочуватися. Через зростання попиту місцеві фермери підвищили відпускні ціни на овоч.

За словами фахівців, ціни на овочі борщового набору будуть триматися на доволі високому рівні до того моменту, як почнуться поставки із відкритого ґрунту місцевих овочів нового врожаю.

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