Ціни на моркву в Україні різко підскочили через дефіцит: скільки зараз коштує кілограм

Моркву продають у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на якісну моркву знову почали підвищуватися. Подорожчання спровокував досить високий попит за обмеженої пропозиції.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують овоч, а запаси в сховищах стрімко скорочуються. Зростання попиту дало змогу місцевим фермерам підвищити відпускні ціни на моркву.

Так, наразі овоч продають по 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг) залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Зростання цін експерти пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції, через що оптовим компаніям дедалі складніше закуповувати потрібні обсяги моркви.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день коренеплід в Україні вже надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 39,90 грн/кг.

В АТБ моркву можна купити по 37,89 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 43,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - скільки коштують овочі

Минулого тижня в Україні зростали ціни на овочі борщового набору. Підвищений попит на буряк призвів до підвищення цін на 20-25%. При цьому почала дорожчати ріпчаста цибуля.

Крім того, тепла погода прискорила дозрівання місцевих огірків, внаслідок чого ціни почали знижуватися.

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