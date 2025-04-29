Для здійснення діяльності через онлайн-платформу необхідно буде відкрити окремий рахунок.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, законопроєкт спрямований на запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він також має на меті гармонізацію національного податкового законодавства з правом ЄС, що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС.

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував порівняльну таблицю до законопроєкту, в якому зазначено, що оператор цифрової платформи є податковим агентом продавця щодо податку на доходи фізичних осіб.

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Під оподаткування підпадають такі види діяльності:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Для здійснення діяльності через онлайн-платформу та отримання відповідних доходів необхідно буде відкрити окремий рахунок. Згідно з текстом законопроєкту, контролюючі органи зможуть отримувати від банків інформацію щодо операцій за рахунками продавців таких платформ.

Неподання оператором платформ звіту про доходи підзвітних продавців тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати.

Оподаткування доходів з онлайн-платформ

Раніше УНІАН писав про опублікований Міністерством фінансів законопроєктом щодо оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах.

Згідно з законопроєктом, для фізичних осіб, які продають товари чи послуги через цифрові платформи, пропонується запровадити пільгове оподаткування у розмірі 5% та військовий збір (теж 5%).

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