Зниження ціни наприкінці сезону вважається вимушеним заходом.

В Україні суттєво знизилися ціни на ріпчасту цибулю. Про це повідомляє профільний портал EastFruit.

"‎Сьогодні українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю по 16-26 грн/кг ($0,39-0,63/кг), тоді як ще минулого тижня мінімальні ціни на продукцію не опускалися нижче 18 грн/кг ($0,43/кг). Тобто, відпускні ціни в цьому сегменті за тиждень знизилися в середньому на 12%",‎ – кажуть фахівці.

Зниження ціни наприкінці сезону вважається вимушеним заходом. Аграрії пов'язують це з високою пропозицією на ринку продукції невисокої якості, що, у свою чергу, викликано утриманням від продажів овочу в очікуванні на поліпшення цінової ситуації.

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Багато хто з покупців все частіше висловлює незадоволеність щодо якості цибулі, що призводить до скорочення обсягів закупівель.

Зазначимо також, що зараз цибуля на вітчизняному ринку коштує в середньому на 12% дешевше, ніж в аналогічний період 2024-го.

"Учасники ринку налаштовані доволі песимістично, оскільки якість продукції у сховищах продовжує погіршуватися, а попит у цьому сегменті залишається невисоким", – додають спеціалісти EastFruit.

Ціни на овочі в Україні – динаміка

Раніше УНІАН повідомив, що в Україні фіксують здорожчання торішнього буряка. У середині травня спостерігалось зростання ціни цвітної капусти, редиски і кабачка. У той же час ціни на ранню моркву почали знижуватися.

Також повідомлялось, що в країні спостерігається стрімке зниження цін на тепличні помідори.

Фахівці пов’язують таку динаміку із збільшенням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах нашої країни. Ще один вагомий фактор – порівняно невеликий попит на цю продукцію.

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