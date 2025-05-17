Навіть попри таку динаміку, ціни на тепличні помідори в господарствах все одно на 23% вищі, ніж рік тому.

На цьому тижні в Україні стрімко знижуються ціни на тепличні помідори. Такі дані наводять фахівці профільного порталу EastFruit.

Зараз томати з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж по 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг) у залежності від сорту та обсягів партій. Це в середньому на 20% дешевше, ніж тиждень тому.

Причиною цього фахівці називають зростання пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах України. Ще одним фактором вважають відносно невеликий попит.

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"‎Водночас поставки із зовнішнього ринку залишаються стабільними і досить об'ємними, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни на місцеву продукцію"‎, – додають спеціалісти EastFruit.

Представники тепличних комбінатів не виключають, що ціни на популярний овоч можуть знизитись ще. Якщо поточні темпи збуту збережуться, виробники можуть піти на такий крок, щоб нереалізована продукція не скупчувалась на складах.

Варто також сказати, що навіть зараз ціни на тепличні помідори в господарствах у середньому все одно на 23% вищі, ніж рік тому.

Ціни на овочі в Україні – інші новини

На цьому тижні УНІАН повідомив про стрімке падіння цін на ранню білокачанну капусту.

Станом на четвер, 15 травня капусту врожаю 2025 року пропонували до продажу більш ніж на 35% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головна причина такої динаміки – сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю.

У той же час, в Україні стрімко дорожчає торішній буряк. Ціни збільшуються через активізацію попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж, а також через вичерпання запасів якісного овочу.

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