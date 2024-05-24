На ринку України відзначається стрімке зростання цін на суницю садову.

Наразі якісну суницю садову на ринку пропонують до продажу по 65-100 грн/кг ($1,63-2,51/кг), що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляє EastFruit.

За словами аналітиків, прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування цієї ягоди, не сприяла швидкому дозріванню місцевої суниці садової, що й дало змогу місцевим садівникам підвищити ціни на свою продукцію. Наразі пропозиція суниці садової з місцевих господарств поки що вельми малооб’ємна.

Експерти також зазначають, що ціна на суницю садову в Україні сьогодні в середньому на 23% вища, ніж в аналогічний період минулого року.

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За словами операторів ринку, ціна на суницю садову, ймовірно, буде знижуватися в міру збільшення пропозиції цієї ягоди з місцевих господарств. Крім того, тиск на ринок чинять стабільні поставки дешевшої імпортної суниці.

Ціни на ягоди в Україні

З 13 травня українські виробники полуниці садової підвищили відпускні ціни. Тоді повідомлялося, що вони були готові відпускати продукцію по 50-80 грн/кг. Це в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

14 травня стало відомо, що сезон української черешні цього року розпочався майже на три тижні раніше через сприятливі погодні умови. Вітчизняна черешня тоді коштувала на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року. Так, вартість закарпатської ягоди складала 75-120 грн за кілограм.

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