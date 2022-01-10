Зокрема, яйця в грудні подорожчали на 19%.

В Україні в грудні в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року – зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на соняшникову олію та цукор зросли на 38,8% та 28,3% відповідно.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Також зазначається, що ціни на яйця зросли на 19%, хліб подорожчав на 18,7%, м'ясо – на 13%, макарони – майже на 11%.

Водночас фрукти подешевшали на 10,2%, а овочі стали дорожчими на 12,7%.

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Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 10% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 15,5% та електроенергії на 26,5%.

Ціни на транспорт зросли на 11,1% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 26,5%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 19,8%, залізничному – на 14,9%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні в грудні у річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року склала 10%, сповільнившись з 10,3% у листопаді.

Раніше громадян попередили, що ціни на продовольство в Україні можуть істотно зрости, якщо держава не зможе постачати газ за зниженою ціною.