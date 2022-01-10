Інфляція з початку 2021 року становить 10%.

Споживча інфляція в Україні в грудні в річному вираженні - порівняно з груднем 2020 року - склала 10,0%, сповільнившись з 10,3% в листопаді.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в грудні у порівнянні з листопадом 2021 року склала 0,6%.

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З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція склала 10%.

Зростання цін на продукти в Україні: