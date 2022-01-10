З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція склала 10% / Фото УНІАН Володимир Гонтар
Споживча інфляція в Україні в грудні в річному вираженні - порівняно з груднем 2020 року - склала 10,0%, сповільнившись з 10,3% в листопаді.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в грудні у порівнянні з листопадом 2021 року склала 0,6%.
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З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція склала 10%.
Зростання цін на продукти в Україні:
- Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
- У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.
- Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.
- До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.
- За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.
- Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.
- За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.