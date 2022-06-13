Зазначимо, що вартість масла рік тому була істотно нижче.

В Україні в червні порівняно з травнем зросли ціни на вершкове масло.

Про це свідчать дані порталу Мінфіну.

Так, вершкове масло "Селянське" 72,5% жирності коштує 64,25 грн за 200 грамів, хоча в травні його вартість була нижчою – 60,18 грн.

Масло "Яготинське" 73% в червні в порівнянні з травнем також подорожчало – з 62,45 грн за 200 грамів до 63,70 грн.

Зазначимо, що вартість даних позицій рік тому була істотно нижче. Різниця становить практично 20 гривень.

Раніше УНІАН писав, що варто бути більш уважним при виборі продуктів в магазинах. Так, наприклад, 40% вершкового масла, яке продається в київських супермаркетах, є підробкою.

Зазначимо, за 2021 рік, попри значне скорочення виробництва та імпорту, експорт масла скоротився лише на 4% до 10,9 тис.т. у грудні найбільше українського масла поставлялося в Казахстан (33%), Молдову (30%), Азербайджан (12%), Грузію (11%) та Ізраїль (6%).

Всього за грудень 2021 року з країни вивезено майже 1,6 тис.т товару.

Внаслідок активного експорту вершкового масла вітчизняного виробництва експерти прогнозували, що ціни на нього в Україні зростуть.

Вас також можуть зацікавити новини: