Результати аналізів показали, що 40% з відібраних зразків масла насправді є маргарином.

40% вершкового масла, яке продається в київських супермаркетах, є підробкою.

Про це заявив виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов, повідомляє "Типовий Київ".

За словами експерта було проведено перевірку якості вершкового масла в популярних столичних супермаркетах та на ринках.

Результати аналізів показали, що 40% з відібраних зразків масла насправді є маргарином.

Не пройшли перевірку масло вершкове несолоне "Гомель-продукт" (83,5% жирності), масло "Білоруське" (82,5%), масло несолоне "Селянське" (72,5%) і масло вершкове "Екстра" (83%).

При цьому протягом всього 2021 року ціни на вершкове масло жодного разу не опускалися нижче 100 гривень за кілограм.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Експорт вершкового масла:

В цілому за 2021 рік, попри значне скорочення виробництва та імпорту, експорт масла скоротився лише на 4% до 10,9 тис. т.

У грудні найбільше українського масла поставлялося в Казахстан (33%), Молдову (30%), Азербайджан (12%), Грузію (11%) та Ізраїль (6%).

Всього за грудень 2021 року з країни вивезено майже 1,6 тис.т товару.

Внаслідок активного експорту вершкового масла вітчизняного виробництва експерти прогнозували, що ціни на нього в Україні зростуть.