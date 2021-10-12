На думку експерта подорожчають гриби, петрушка та всі тепличні овочі.

Через зростання цін на енергоносії в Україні злетять ціни навіть на ті продукти, які українці традиційно вважали дешевими.

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук, повідомляє Telegraf.

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"Зрозуміло, все це позначиться на вартості товарів. Причому практично на всіх, адже підприємства виробляють товар використовуючи газ і електроенергію, а продукцію перевозять використовуючи нафтопродукти нафти, що зростає в ціні. І якщо в Україні уклали Меморандум для захисту населення від зростання тарифів, який правда поки неясно як буде виконуватися, то бізнесу абсолютно точно піднімуть ціни на енергоносії та послуги", — попереджає експерт.

На думку експерта подорожчають гриби, петрушка і всі тепличні овочі.

"До врожаю - 2022 ще майже рік, а ціни на продукти зростуть вже до Нового року, причому явно варто очікувати подорожчання тих продуктів, які українцям здавалися традиційно недорогими, але які вимагають теплого режиму вирощування", - зазначив експерт.

Кушнірук підкреслив, що природний газ використовують при виробництві тепличних овочів — огірків, помідорів, навіть петрушки.

"В результаті у тепличного бізнесу будуть два шляхи: закривати теплиці або вкладати зростання витрат в нову ціну", — говорить експерт.

Ціни на газ і реакція ЄС:

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Крім того, рекордно високими є і ціни на вугілля. З початку року його вартість зросла вдвічі – до 200 доларів за тонну.

6 жовтня 2021 року ціна газу в Європі злетіла майже до 2 тисяч доларів.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

Автор: Олена Коваленко