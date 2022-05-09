Посівна в Україні відбувається досить активно. Водночас є проблеми, які пов’язані з логістикою.

Посівна в Україні наразі відбувається на 20-30% повільніше через логістичні складнощі, комендантську годину та погоду.

Про це розповів міністр агрополітики Микола Сольський.

Він зазначив, що посівна в Україні відбувається досить активно. Водночас є проблеми, які пов’язані з логістикою. Також фермери та підприємства витрачають менше на базові речі - на посівні матеріали, на гербіциди, є проблеми з паливом.

За словами Сольського, проблеми виникають і з кількістю техніки, велика кількість якої знаходиться на фронті. Складнощів додає запроваджена комендантська година та питання зберігання посівного матеріалу та наявності палива.

"Посів робиться довше, ніж стандартно. Очевидно, він не такої якості як у минулі роки. Відставання в загальному від посіву минулорічному - від 20 до 30%. Також погода зміщує посів на пізніший час... Основна яра культура, звична для нас – кукурудза, її посів зменшується. Щоб зекономити кошти фермери сіють інші ярі культури. Наприклад, пшеницю... Зменшується і кількість посівних площ під кукурудзу в сторону соняшника і сої", - сказав він.

"Якість посівів значно гірша порівняно з минулими роками через зрозумілі причини. Це вже дуже погано впливає на світові ринки і ще гірше – у середньо- чи довгостроковій перспективі", - додав він.

Раніше повідомлялося, що наявний в країні дефіцит палива поки не зупиняє темпи посівної кампанії.

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