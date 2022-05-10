Цей "бізнес" курують росіяни вищого рівня, кажуть у Міністерстві аграрної політики.

Російські війська вивезли з окупованих територій України в напрямку Криму 400–500 тисяч тонн зерна.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив на брифінгу у медіацентрі "Україна".

"Ми бачимо, що десь 400-500 тисяч тонн зерна вони (окупанти - УНІАН) організовано відправляють в напрямку Криму. Це великий бізнес, який курують люди вищого рівня: працівники спецслужб країни-агресора, військові і різноманітні аферисти, яким такий бізнес по життю підходить", - сказав він і додав, що на сьогодні в окупованому Криму є потреба в зерні.

Крім того, за його словами, українське зерно вивозять з Криму. "На нашу думку, практично всі кораблі, які йдуть із зерном з Севастополя, – це кораблі з краденим українським зерном. Адже немає ніякого розумного логістичного підходу, щоб переміщувати зерно з континентальної частини Росії і вантажити через Севастополь, якщо це можна робити ближче, через російські порти", - наголосив Сольський.

За його словами, на сьогодні є "розуміння, які локальні трейдери та представники російського ринку цим займаються". "Відповідна інформація передається у правоохоронні органи. Прокуратура всі факти реєструє. МЗС України працює над тим, щоб за допомогою наших західних партнерів це зерно було оперативно арештоване та конфісковане", - додав Сольський.

Як повідомляв УНІАН, російські війська вивозять з окупованих територій України зерно і сільгосптехніку.

Крім того, в українських портах окупантами заблоковано 90 млн тонн зернових. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що блокування портів та знищення складів у майбутньому може загрожувати світові харчовою кризою.

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